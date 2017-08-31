Англия

Новый исполняющий обязанности главного тренера Черноморца Алексей Чистяков провел первую тренировку с командой.

Накануне появилась информация, что наставник молодежной команды Черноморца Алексей Чистяков станет новым главным тренером команды.

Уже вчера вечером команда провела первую тренировку под наблюдением нового тренера, сообщил Instagram клуба.

На фото видно, что вместе с остальными футболистами занимаются и три новичка клуба: Сергей Политыло, Алексей Антонов и Иван Бобко.

Напомним, ранее сообщалось, что этой троице, которая присоединилась к команде только нынешним летом, сообщили, что они могут искать себе новые команды.