Англия

Почетный президент Манчестер Юнайтед Мартин Эдвардс рассказал, кто мог сменить сэра Алекса Фергюсона в начале 2000-х.

Эдвардс рассказал, что будучи председателем Манчестер Юнайтед в 2002 году, вел переговоры о переходе в стан "красных дьяволов" Арсена Венгера.

В сезоне 2001/02 сэр Алекс Фергюсон заявил о своем желании покинуть Манчестер Юнайтед, а руководство сразу же начало поиски альтернативных вариантов.

Главным кандидатом на то, чтобы сменить Фергюсона стал Арсен Венгер.

"Нашим главным кандидатом был Арсен", — написал Мартин Эдвардс в своей автобиографии "Красная слава". — "С момента прихода в Арсенал в 1996 году Венгер был очень успешным тренером".

"Мы сделали ему предложение и Венгер действительно проявил интерес, но он был очень благодарен руководству "канониров" и проявил преданность этому клубу, потому решил отказаться".

Как известно, Фергюсон поменял свои планы и еще 10 лет руководил МЮ, из года в год соперничая с Арсеналом Венгера.