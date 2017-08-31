Англия

Форвард Фернандо Льоренте может стать игроком Тоттенхэма.

Испанский ветеран близок к тому, чтобы сменить "лебедей" на "шпор". Об этом сообщает ВВС.

Главным претендентом на 32-летнего нападающего несколько дней считался Челси, но Тоттенхэм также решил побороться за нападающего.

Сообщается, что Суонси приняло предложение команды Маурисио Почеттино. В случае перехода Льоренте, нападающему Винсенту Янсену найдут вариант с арендой.

В прошлом сезоне Льоренте сыграл в 31 матче АПЛ и сумел отметиться 13 голами.