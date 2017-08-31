Англия

Защитник Манчестер Сити может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.

Кристал Пэлас хотят приобрести защитника Манчестер Сити Эльякима Мангала. Как сообщает Sky Sports, "стекольщики" предложили "горожанам" за 26-летнего француза 23 млн фунтов.

"Орлы" переключились на Мангала после того, как Ливерпуль отказал в продаже защитника Мамаду Сахо.

Контракт футболиста с "горожанами" действует до лета 2019 года.

Transfermarkt оценивает Мангала в 15 млн евро.

Ранее 26-летнем футболистом интересовались Спартак, Сток Сити и Интер.