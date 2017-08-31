Англия

Эвертон отказал молотобойцам в продаже своего полузащитника Кевина Миральяса.

Бельгийский хавбек остался вне заявки "ирисок" на матч против Челси, в котором мерсисайдцы уступили со счетом 0:2. Тренер команды Рональд Куман объяснил свое решение тем, что ему не нравится отношение Миральяса к своей работе, после чего появились слухи о желании Эвертона расстаться с игроком.

Ситуацией попытался воспользоваться Вест Хэм, который сделал ливерпульскому клубу предложение относительно трансфера хавбека, однако, как сообщает Sky Sports, лондонцы получили отказ.

Миральяс перешел в Эвертон из Олимпиакоса в 2012 году, и с тех пор отыграл за клуб 177 матчей, забив 38 голов.

В данный момент у Кевина осталось еще три года по контракту, и, по всей видимости, следующий сезон бельгиец проведет в составе "ирисок".