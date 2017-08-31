Англия

"Канониры" приняли решение сохранить защитника Калума Чеймберса в команде.

22-летний бек не покинет состав Арсенала нынешним летом.

Как сообщает BBC, Лестер дважды пытался приобрести Чеймберса, сделав финальное предложение в размере 20 млн фунтов, однако лондонцы ответили отказом.

Сообщается, что "канониры" готовы расстаться с защитником за 27 млн фунтов, однако такую сумму заплатить не готовы уже "лисы".

Последние полгода прошлого сезона Чемберс отыграл за Миддлсбро, проведя в составе "речников" 24 матча в АПЛ. В этих поединках Калум отметился 1 голом и 1 результативной передачей.