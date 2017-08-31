"Канониры" приняли решение сохранить защитника Калума Чеймберса в команде.
Калум Чеймберс, Getty Images
31 августа 2017, 19:51
22-летний бек не покинет состав Арсенала нынешним летом.
Как сообщает BBC, Лестер дважды пытался приобрести Чеймберса, сделав финальное предложение в размере 20 млн фунтов, однако лондонцы ответили отказом.
Сообщается, что "канониры" готовы расстаться с защитником за 27 млн фунтов, однако такую сумму заплатить не готовы уже "лисы".
Последние полгода прошлого сезона Чемберс отыграл за Миддлсбро, проведя в составе "речников" 24 матча в АПЛ. В этих поединках Калум отметился 1 голом и 1 результативной передачей.