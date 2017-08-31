Англия

Полузащитник Спортинга Адриен Силва покинул лагерь сборной Португалии, чтобы провести переговоры о переходе в Лестер.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш разрешил полузащитнику Адриену Силве покинуть расположение национальной команды, сообщил официальный сайт Федерации футбола Португалии.

По информации Telegraph, 28-летний хавбек лиссабонского Спортинга вылетел в Англию на переговоры с Лестером.

В составе "лис" Силва должен стать заменой Данни Дринкуотеру, в подписании которого заинтересован Челси.

В прошлом сезоне Адриен Силва провел за Спортинг 27 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.