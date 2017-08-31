Англия

Ливерпуль принял предложение Кристал Пэлас по центральному защитнику Мамаду Сахо.

Ливерпуль согласился продать своего центрального защитника Мамаду Сахо в Кристал Пэлас за 24 миллионов фунтов, информирует Sky Sports.

Кроме того "красные" могут получить еще два миллиона фунтов в качестве бонусов. Для завершения сделки 27-летнему французу осталось пройти медицинское обследование.

Сахо выступал за Кристал Пэлас на правах аренды во второй половине прошлого сезона, отыграв за лондонский клуб восемь матчей Премьер-лиги.