Ливерпуль принял предложение Кристал Пэлас по центральному защитнику Мамаду Сахо.
Мамаду Сахо, cpfc.co.uk
31 августа 2017, 21:59
Ливерпуль согласился продать своего центрального защитника Мамаду Сахо в Кристал Пэлас за 24 миллионов фунтов, информирует Sky Sports.
Кроме того "красные" могут получить еще два миллиона фунтов в качестве бонусов. Для завершения сделки 27-летнему французу осталось пройти медицинское обследование.
Сахо выступал за Кристал Пэлас на правах аренды во второй половине прошлого сезона, отыграв за лондонский клуб восемь матчей Премьер-лиги.