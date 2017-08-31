Англия

Хорватский атакующий полузащитник Никола Влашич перешел в Эвертон из Хайдука.

Эвертон завершил приобретение атакующего полузащитника Хайдука Николы Влашича, гласит заявление на официальном сайте "ирисок".

19-летний хорват подписал с английским клубом пятилетний контракт. По информации BBC, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов.

"Я очень рад возможности играть за такой большой клуб. Премьер-лига — лучшая лига в мире, а это один из лучших клубов в Англии. Для меня оказаться здесь большая честь", — заявил Влашич.

В прошлом сезоне Влашич забил четыре гола в 30 матчах за Хайдук в чемпионате Хорватии.