Англия

Полузащитник Лестера Данни Дринкуотер близок к переходу в Челси.

Челси близок к приобретению полузащитника Лестера Данни Дринкуотера за 35 миллионов фунтов, сообщает Telegraph.

Ранее "лисы" отклонили два предложения Челси за 27-летнего англичанина в размере 15 и 25 миллионов фунтов.

В последний день трансферного окна "синие" сделали очередное предложение, которое с учетом бонусов превышает 30 миллионов фунтов. Лестер ответил, что лондонскому клубу придется еще немного поднять сумму, на что те ответили согласием.

Ожидается, что общая сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов, а переход будет завершен, если Лестер подпишет Адриена Силву из Спортинга.