Англия

Защитник Торино Давиде Дзаппакоста перебрался в Англию.

Руководство "синих" не пожалело для Антонио Конте 28 млн евро (данный transfermarkt) на приобретение защитника сборной Италии.

По информации официального сайта Челси, Давиде подписал с клубом четырехлетнее соглашение.

"Сбылась моя мечта — я присоединился к Челси и буду играть в АПЛ. Я очень рад быть здесь и начать работать с командой. Надеюсь, я смогу показать лучший футбол и радовать тренер, новых партнеров и наших болельщиков", — рассказал футболист.

Дзаппакоста стал шестым новичком Челси в это трансферное окно после Мораты, Бакайоко, Кабальеро, Рюдигера и Дэнни Дринкуотера.