Англия

Оформление перехода полузащитника Спортинга Адриена Силвы в Лестер было завершено не вовремя.

В последний день трансферного окна Лестер провернул сразу несколько сделок, среди которых аренда Александара Драговича и продажа в Челси за 38 млн евро Данни Дринкуотера.

Именно сделка по игроку сборной Англии не позволила "лисам" провести трансфер полузащитника сборной Португалии Адриена Силвы в положенный срок.

Полностью оформлена сделка была лишь спустя 2,5 часа после закрытия трансферного окна.

По информации Sky Sports, переход Дринкуотера также был оформлен не вовремя, но Футбольная Ассоциация его все же зарегистрировала. Такого же решения от ФА Лестер ожидает и по делу 28-летнего Силвы.

Отметим, что чемпионам Англии 2016 года трансфер португальца обошелся в 30 млн фунтов.