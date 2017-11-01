Лига Чемпионов. Новость

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома — Челси (3:0).

Рома дома разгромила Челси, не оставив шансов лондонскому клубу.

Рома — Челси. Лучшие моменты. 1-й тайм

Рома — Челси. Лучшие моменты. 2-й тайм

Рома - Челси 3:0

Голы: Эль Шаарави, 1, 36, Перотти, 63

Рома: Алиссон — Флоренци (Манолас, 76), Фасио, Жезус, Коларов — Наингголан, Де Росси, Строотман — Эль Шаарави (Жерсон, 75), Джеко, Перотти (Пеллегрини, 87)

Челси: Куртуа — Рюдигер, Давид Луис, Кэхилл (Виллиан, 56) — Аспиликуэта, Фабрегас (Дринкуотер, 71), Бакайоко, Алонсо — Педро, Мората (Батшуайи, 75), Азар.

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