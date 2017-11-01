Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп похвалил своего подопечного — вингера Алекса Окслейд-Чемберлена.

Окслейд-Чемберлен перешел в Ливерпуль летом из Арсенала за 38 млн евро, но пока что лишь раз сыграл полный матч за "красных".

"Я хочу особенно отметить Алекса Окслейд-Чемберлена", — написал Клопп в This Is Anfield.

"Он показывал класс каждый раз, когда выходил на поле, в том числе – в последнем матче против Хаддерсфилда. Алекс – как динамит во время игры. Агрессивный в самом лучшем смысле этого слова. Всегда стремится атаковать и создавать моменты".

"Хорошие выступления – результат усердной работы на тренировках. Алекс самым лучшим образом выполняет все, что делает. Иногда я думаю, что он – последний, кто это осознает".

Ливерпуль сегодня сыграет против Марибора в Лиге чемпионов. Клопп ожидает, что влияние Окслейд-Чемберлена на команду возрастет.

"Я уверен, он жаждет чаще выходить в основе и такая возможность случится. Алекс сейчас делает все правильно, поэтому я уверен, что он станет для нас огромным успехом".

В нынешней кампании на счету 24-летнего хавбека 10 матчей за Ливерпуль во всех турнирах (в старте – 1), в которых он отметился 1 голом.