Англия

Наставник Халл Сити Леонид Слуцкий поймет, если руководство клуба решит его уволить.

Слуцкий в июне сменил Марку Силву на посту главного тренера Халла. "Тигры", которые только вылетели из Премьер-лиги, не лучшим образом выступают при россиянине – только 4 победы в 15 играх Чемпионшипа.

"Я думаю, 15 матчей – нормальное время для принятия решения. И если владельцы решат уволить меня – я приму это, никаких проблем", — заявил Слуцкий BBC.

"Самое большое давление создаю я сам. Мне не нужно дополнительное давление, ведь я сам всегда оцениваю каждую ситуацию. Недоволен своим нынешним уровнем. Я – свой самый строгий критик и я никогда не говорю "это не моя вина".

"Так что я приму любое решение владельцев клуба. Если мне дадут возможность продолжить работу – я постараюсь все исправить".

На данный момент Халл занимает только 17-е место из 24 команд в турнирной таблице Чемпионшипа.