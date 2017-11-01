Англия

Полузащитник Давид Силва хочет провести десять лет в Ман Сити.

Силва сейчас ведет переговоры с клубом о продлении контракта еще на один год – до лета 2020. Давид присоединился к "горожанам" в 2010 году за 26 млн фунтов.

"Мы все еще ведем переговоры с Сити. Надеюсь скоро продлить контракт, потому что мне нравится этот клуб и я хотел бы играть за него 10 лет", — заявил Силва.

"Можем ли мы выиграть Лигу чемпионов при Гвардиоле? Это было бы изумительно. Я молюсь об этом каждую ночь – надеюсь, это случится в текущем сезоне".

После 3 туров Манчестер Сити с 9 очками лидирует в группе F, опережая Шахтер на 3 очка и на 6 – Наполи. Сегодня "голубая луна" сыграет на выезде против Наполи. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.