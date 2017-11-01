Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич считает, что должен проявлять себя в нынешнем клубе, а не пытаться что-то доказать бывшему.

Матич перешел в Манчестер Юнайтед этим летом из Челси. Вместо него "синие" купили у Монако Темуе Бакайоко. Однако Матич не затаил обиду на бывший клуб и ничего не собирается ему доказывать.

"Считаю, что показал, что я хороший игрок, когда выступал за Челси. Мы дваджды становились чемпионами Англии, выиграли два кубка – так что мне нечего доказывать. Я просто должен проявить себя в новом клубе", — цитирует Матича The Guardian.

Пока неизвестно, как воспримет серба публика на Стэмфорд Бридж.

"Я не знаю. Когда играл за Челси, всегда выкладывался по полной. Думаю, они это уважают, но если нет – мне все равно на самом деле".

Решение Челси отпустить Матича в стан принципиального соперника вызвало удивление.

"Единственное, что я могу сказать – я счастлив быть частью этого клуба. Я счастлив, что работаю с Моуриньо. Вот и все. Повторюсь, когда играл за Челси – отдавал всего себя, чтобы помочь команде, но сейчас мой клуб – Манчестер Юнайтед, поэтому я постараюсь выиграть на Стэмфорд Бридж".

Челси в четвертом туре Лиги чемпионов был бит Ромой – 0:3.

"Мы понимаем, что должны с уважением относиться к Челси. Это хорошая комада, действующий чемпион, так что нам будет сложно. Но и мы тоже сильны".

МЮ идет на 2-м месте в АПЛ, уступая Ман Сити 5 пунктов.

"В Премьер-лиге всегда тяжело. Не важно, лидируешь ты с отрывом в 5, 7 или даже 10 очков. Проиграл 2 матча – и вот другие команды уже рядом. Впереди еще длинный путь".

Матч Челси – Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало – в 18:30 по киевскому времени.