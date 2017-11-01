Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может пролонгировать сотрудничество с английским клубом.

Последние результаты "горожан" в Лиге чемпионов и национальном чемпионате убедили руководство клуба в необходимости продления контракта с нынешним наставником команды Хосепом Гвардиолой.

Как сообщает Goal, стороны близки к заключению трехлетнего соглашения, которое будет подписано по окончании сезона 2017-2018.

Сам испанец также доволен условиями в Манчестере и своими отношениями с футболистами команды.

В данный момент Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 28 очками после 10 игр, а также лидирует в группе F Лиги чемпионов, имея в активе 9 пунктов после 3 поединков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.