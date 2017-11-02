Англия

Полузащитник Ман Сити Кевин де Брюйне счастлив в своем нынешнем клубе.

Кевин де Брюйне признался, что ему все по душе при новом тренере команды Хосепе Гвардиоле.

"С тех пор, как пришел Пеп, команда играет в тот футбол, который мне нравится. Так что мне, как футболисту, легче", — заявил де Брюйне.

"Мне нравится в Ман Сити, тут великолепное окружение. С тех пор, как я пришел сюда, мне оказывают много доверия. Мне нравится проект, который строится здесь. Когда я впервые появился в клубе, команда была старше. Но сейчас пришло много молодежи – Сити строит команду на будущее".

"Я действительно счастлив в Ман Сити и хочу надолго остаться здесь".

Де Брюйне перешел в манчестерский клуб в августе 2015 года из Вольфсбурга за 54,5 мне евро. С тех пор Кевин забил 25 голов и сделал 45 ассистов в 104 поединках Премьер-лиги.