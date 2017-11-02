Англия

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед поделился своим мнением относительно игры и перспектив Манчестер Сити.

В данный момент "горожане" демонстрируют фантастическую форму, досрочно пробившись в плей-офф Лиги чемпионов и уверенно лидируя в АПЛ.

По словам Роя Кина, игра Сити впечатляет, однако команде не стоит впадать в эйфорию.

"В середине года трофеи не выигрываются, но мой Бог, в какой же невероятный футбол они играют", — сказал Кин в интервью ITV.

"Перед каждым матчем ты ожидаешь от Сити, что они забьют 3-4 гола. Затем они выходят на поле и делают это, как и в поединке с Наполи".

"Правда, все испортить – у "горожан" в крови. Ранее они уже терпели неудачи из-за того, что витали в облаках после нескольких побед".

"Если им повезет избежать травм, то с таким составом они могут добиться успеха в нынешнем сезоне", — заключил Рой.

Накануне Сити обыграл Наполи со счетом 4:2 в поединке 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.