Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал будущий матч своей команды против Челси.

"Нет ничего такого в матчах на Стэмфорд Бридж. Это лишь футбольный матч", — приводит слова Жозе Моуриньо Sky Sports.

"Это жизнь: сначала ты в одном клубе, а затем в другом. С эмоциональной точки зрения это просто очередная игра".

"Через несколько лет ситуация станет еще более обыденной, а через 4-5 лет все забудут, что я был тренером Челси", — считает Моуриньо.

Матч Челси – Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 5 ноября, в 18:30 по киевскому времени.

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