Полузащитник Лестер Сити Демарай Грей продлил соглашение с текущим клубом.
ДЕМАРАЙ ГРЕЙ, GETTY IMAGES
02 ноября 2017, 20:17
Официальный сайт Лестера сообщил, что Демарай Грей продлил соглашение с клубом.
Новая сделка рассчитана до 30 июня 2021 года.
Отметим, что Грей выступает за "лис" с января 2016 года, с тех пор как перебрался из Бирмингема.
В текущем сезоне в АПЛ 21-летний футболист провел на поле 9 матчей, в которых забил 1 гол.
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