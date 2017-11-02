Англия

Полузащитник Лестер Сити Демарай Грей продлил соглашение с текущим клубом.

Официальный сайт Лестера сообщил, что Демарай Грей продлил соглашение с клубом.

Новая сделка рассчитана до 30 июня 2021 года.

Отметим, что Грей выступает за "лис" с января 2016 года, с тех пор как перебрался из Бирмингема.

В текущем сезоне в АПЛ 21-летний футболист провел на поле 9 матчей, в которых забил 1 гол.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.