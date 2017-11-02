Англия

В национальной сборной Англии могут дебютировать Тэмми Абрахам, Джо Гомес и Рубен Лофтус-Чик.

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список футболистов, которые смогут сыграть в товарищеских матчах против Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

В списке Саутгейта есть три потенциальных дебютанта: нападающий Суонси Тэмми Абрахам (в аренде из Челси), полузащитник Кристал Пэлас Рубен Лофтус-Чик (в аренде из Челси) и защитник Ливерпуля Джо Гомес.

Также в национальную сборную вновь вызваны Джейми Варди, Данни Роуз и Эшли Янг, а вот Даниэля Старриджа, Алекса Окслэйда-Чемберлена и Криса Смоллинга Саутгейт решил не приглашать.

Вратари: Джек Батланд (Сток Сити), Джо Харт (Вест Хэм), Джордан Пикфорд (Эвертон).

Защитники: Райан Бертранд (Саутгемптон), Гари Кэхилл (Челси), Джо Гомес (Ливерпуль), Фил Джонс (Манчестер Юнайтед), Харри Магуайр (Лестер), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба — Тоттенхэм), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — Манчестер Сити).

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Уинкс (все — Тоттенхэм), Фабиан Делф, Рахим Стерлинг (оба — Манчестер Сити), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джессе Лингард, Эшли Янг (оба — Манчестер Юнайтед), Рубен Лофтус-Чик (Кристал Пэлас).

Нападающие: Тэмми Абрахам (Суонси), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Джейми Варди (Лестер).

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