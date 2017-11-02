Англия

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис проведет вне игры минимум две недели из-за травмы, которую он получил в матче против мадридского Реала.

Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис получил травму бедра в матче группового этапа Лиги чемпионов против Реала, неудачно приземлившись на газон после столкновения с Серхио Рамосом.

"Этим утром он прошел медицинское обследование, которое выявило у него надрыв аддуктора. Для восстановления ему понадобится не менее 15 дней", — заявил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Из-за этого Льорис не был вызван в сборную Франции на предстоящие товарищеские матчи против Уэльса и Германии.

Кроме того основной вратарь Тоттенхэма рискует пропустить северолондонское дерби, которое состоится 18 ноября на Эмирейтс.

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