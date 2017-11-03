Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте близок к тому, чтобы покинуть свой пост.

В данный момент Челси под руководством итальянского специалиста демонстрирует весьма посредственные результаты, занимая 4 место в АПЛ и 2 строчку в группе Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, работой Антонио Конте очень недоволен президент "синих" Роман Абрамович, который окончательно разругался с главным тренером команды и даже не разговаривает с ним.

По информации издания, Абрамовичу не понравилось решением Конте расстаться с форвардом Диего Костой. Также президент обеспокоен конфликтом, который возник между Антонио и игроками.

Marca уверяет, что Абрамович уже решил уволить Конте с поста главного тренера Челси.

На неделе "синие" уступили Роме в Лиге чемпионов со счетом 0:3.