Англия

Полузащитник Челси Дэнни Дринкуотер уверен, что главного тренера МЮ Жозе Моуриньо не следует критиковать за стиль игры.

Манчестер Юнайтед в первых 10 турах АПЛ набрал 23 пункта и занимает второе место. Тем не менее, в адрес Моуриньо раздается немало критики из-за оборонительного стиля игры команды, особенно в матче против Ливерпуля (0:0).

В 11-м туре АПЛ МЮ сыграет с Челси. Полузащитника "синих" Дэнни Дринкуотера спросили о критике Моуриньо.

"Я – игрок, поэтому не особо слежу за такими вещами. Но результаты Жозе говорят сами за себя – они просто великолепны", — заявил Дринкуотер Omnisport.

"И все же, надеюсь, что мы справимся и обыграем его в воскресенье. Сезон длинный, но это будет важная схватка за 3 очка".

"У МЮ много сильных сторон. Это очень квалифицированная команда с индивидуально сильными игроками, среди которых есть несколько физически мощных парней, что осложнит нам жизнь".

Поединок Челси – МЮ назначен на 5-е ноября. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

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