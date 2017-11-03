Полузащитник Челси Дэнни Дринкуотер уверен, что главного тренера МЮ Жозе Моуриньо не следует критиковать за стиль игры.
Дэнни Дринкуотер, getty images
03 ноября 2017, 14:55
Манчестер Юнайтед в первых 10 турах АПЛ набрал 23 пункта и занимает второе место. Тем не менее, в адрес Моуриньо раздается немало критики из-за оборонительного стиля игры команды, особенно в матче против Ливерпуля (0:0).
В 11-м туре АПЛ МЮ сыграет с Челси. Полузащитника "синих" Дэнни Дринкуотера спросили о критике Моуриньо.
"Я – игрок, поэтому не особо слежу за такими вещами. Но результаты Жозе говорят сами за себя – они просто великолепны", — заявил Дринкуотер Omnisport.
"И все же, надеюсь, что мы справимся и обыграем его в воскресенье. Сезон длинный, но это будет важная схватка за 3 очка".
"У МЮ много сильных сторон. Это очень квалифицированная команда с индивидуально сильными игроками, среди которых есть несколько физически мощных парней, что осложнит нам жизнь".
Поединок Челси – МЮ назначен на 5-е ноября. Начало – в 18:30 по киевскому времени.
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