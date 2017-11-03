Англия

Полузащитник Челси Дэнни Дринкуотер верит в тренера команды Антонио Конте.

Антонио Конте сумел выиграть чемпионство с Челси в своем первом сезоне работы в клубе. Однако с лента в СМИ то и дело появляются слухи о не лучших отношениях итальянца с руководством и скорой отставке тренера.

"Конте прекрасно ко мне относился с того самого момента, как я только перешел в клуб", — заявил Дринкуотер.

Были слухи, что часть игроков недовольна методами Конте.

"Мне нравится то, как Антонио руководит командой. Он помог мне быстро ощутить себя частью коллектива. Это тренер высочайшего уровня. Я уверен, что Конте справится с давлением, которое возникает, когда тренируешь такой большой клуб, как Челси".

Испанское издание Marca утверждает, что владелец Челси Роман Абрамович уже принял решение уволить итальянца. По информации журналиста Данкана Кастлза, Конте может продолжить карьеру в ПСЖ – летом истекает контракт нынешнего наставника парижан Унаи Эмери и пока неизвестно, продлят ли стороны соглашение.

В воскресенье "синие" сыграют в 11-м туре Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед. Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

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