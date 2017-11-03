Англия

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что голкипер Уго Льорис не поможет своим командам в ближайшее время.

Капитан Тоттенхэма вратарь Уго Льорис может пропустить сразу два лондонских дерби. Француз не сыграет против Кристал Пэлас и не факт, что успеет восстановиться к игре с Арсеналом 18 ноября.

Льорис получил травму бедра в матче против Реала в Лиге чемпионов.

"Уго травмировался в среду. Он прошел тесты на следующий день, которые подтвердили разрыв приводящей мышцы бедра", — рассказал тренер сборной Франции Дидье Дешам.

"Если бы Льорис был в составе сборной, все равно бы сыграл Стив Манданда, потому что и ему нужно давать игровую практику".

Также Тоттенхэм в игре с Реалом потерял защитника Тобиаса Альдервейрельда.

Более точные сроки возвращения игроков сегодня должен назвать Маурисио Почеттино.