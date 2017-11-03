Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо назвал претендентов на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.
Жозе Моуриньо, Getty Images
03 ноября 2017, 13:51
В данный момент "красные дьяволы" с 23 очками в активе занимают вторую строчку в чемпионате Англии, отставая от лидирующего Манчестер Сити на 5 очков.
По мнению Жозе Моуриньо, в нынешнем сезоне Юнайтед предстоит выдержать конкуренцию с 5 командами.
"Челси – действующий чемпион. Я рассматриваю их как серьезного претендента на победу в нынешнем сезоне. Думаю, они считают так же", — сказал Жозе.
"Так как Эвертон не сумел вклиниться в группу лучших, несмотря на огромные инвестиции, думаю, в гонке за титул участвуют шесть команд".
"Пять из них уже находятся в верхней части турнирной таблицы. Если Ливерпуль отстает на несколько очков, это ничего не значит. По ходу сезона он также подтянется".
В данный момент, помимо Манчестер Сити, МЮ и Челси в первой пятерке турнирной таблицы АПЛ находятся Тоттенхэм и Арсенал. Ливерпуль занимает шестую строчку, отставая от идущих пятыми "канониров" на 3 очка.
Ранее Жозе Моуриньо дал комментарии о предстоящем поединке против Челси.