Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо назвал претендентов на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

В данный момент "красные дьяволы" с 23 очками в активе занимают вторую строчку в чемпионате Англии, отставая от лидирующего Манчестер Сити на 5 очков.

По мнению Жозе Моуриньо, в нынешнем сезоне Юнайтед предстоит выдержать конкуренцию с 5 командами.

"Челси – действующий чемпион. Я рассматриваю их как серьезного претендента на победу в нынешнем сезоне. Думаю, они считают так же", — сказал Жозе.

"Так как Эвертон не сумел вклиниться в группу лучших, несмотря на огромные инвестиции, думаю, в гонке за титул участвуют шесть команд".

"Пять из них уже находятся в верхней части турнирной таблицы. Если Ливерпуль отстает на несколько очков, это ничего не значит. По ходу сезона он также подтянется".

В данный момент, помимо Манчестер Сити, МЮ и Челси в первой пятерке турнирной таблицы АПЛ находятся Тоттенхэм и Арсенал. Ливерпуль занимает шестую строчку, отставая от идущих пятыми "канониров" на 3 очка.

Ранее Жозе Моуриньо дал комментарии о предстоящем поединке против Челси.