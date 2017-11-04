Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч 11-го тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Ливерпулем.
В столице Великобритании на Олимпийском стадионе встретятся местный Вест Хэм и Ливерпуль.
Предлагаем взглянуть, как оценивают шансы команд ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы.
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Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
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Победа Вест Хэма
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5
|5
|5,5
|5,1
|
Ничья
|
4,1
|4,2
|4,33
|4,3
|
Победа Ливерпуля
|
1,65
|1,67
|1,66
|1,64
|
Обе не забьют
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1,6
|1,62
|1,66
|1,7
Вест Хэм после 10-ти туров чемпионата Англии находится в одном балле от зоны вылета, а Ливерпуль в данный момент замыкает Топ-6.
Команды начнут отчетную встречу в 19:30 по Киеву.
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