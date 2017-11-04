Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч 11-го тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Ливерпулем.

В столице Великобритании на Олимпийском стадионе встретятся местный Вест Хэм и Ливерпуль.

Предлагаем взглянуть, как оценивают шансы команд ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Вест Хэма 5 5 5,5 5,1 Ничья 4,1 4,2 4,33 4,3 Победа Ливерпуля 1,65 1,67 1,66 1,64 Обе не забьют 1,6 1,62 1,66 1,7

Вест Хэм после 10-ти туров чемпионата Англии находится в одном балле от зоны вылета, а Ливерпуль в данный момент замыкает Топ-6.

Команды начнут отчетную встречу в 19:30 по Киеву.