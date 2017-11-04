В столице Великобритании на Олимпийском стадионе встретятся местный Вест Хэм и Ливерпуль. 

Предлагаем взглянуть, как оценивают шансы команд ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы.

Событие/Букмекерская контора

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Победа Вест Хэма

5

 5 5,5 5,1

Ничья

4,1

 4,2 4,33 4,3

Победа Ливерпуля

1,65

 1,67 1,66 1,64

Обе не забьют

1,6

 1,62 1,66 1,7

Вест Хэм после 10-ти туров чемпионата Англии находится в одном балле от зоны вылета, а Ливерпуль в данный момент замыкает Топ-6. 

Команды начнут отчетную встречу в 19:30 по Киеву. 

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