Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте рассказал о визите владельца Романа Абрамовича на тренировочную базу клуба.

Лондонский Челси в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов разгромно проиграл Роме на выезде, что усугубило слухи о скором увольнении Антонио Конте.

СМИ пишут о том, что между Конте и владельцем клуба Романом Абрамовичем не самые лучшие отношения и вскоре Конте может быть уволен, хотя тренер говорит, что визит олигарха на тренировку после матча с Борнмутом прошел нормально.

"Господин Абрамович был в Кобхэме (тренировочная база Челси, прим.) в воскресенье после игры в Борнмуте. Он следил за тренировкой команды. Также он говорил со мной и игроками, но это вполне естественно. Его визит — это нормально", — передает слова Конте Goal.

"Честно говоря, мы говорили с ним о игре против Борнмута, а также в первом поединке против Ромы и предстоящей ответной встрече с итальянцами", — добавил Конте.

В воскресенье, 5 ноября, Челси встретится с Чанчестер Юнайтед в рамках 11-го тура чемпионата Англии.