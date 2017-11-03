Англия

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас хочет продлить контракт с лондонским клубом.

Фабрегас перешел в Челси из Барселоны летом 2014-го года, подписав с "синими" пятилетнее соглашение до 2019-го года.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб может предложить испанцу новый контракт, и сам Фабрегас надеется, что это действительно произойдет.

"Да, я хочу продлить контракт с Челси, поскольку в клубе очень хорошо ко мне относятся ", — признался Фабрегас.

"Я отдаю все силы ради клуба и у нас с фанатами взаимное уважение. Это фантастический клуб и я надеюсь подписать новый контракт. Время покажет".

В мае Фабрегасу исполнилось 30 лет, а согласно политике Челси, они предлагают футболистам, которым за 30, лишь однолетние контракты.

"Люди начинают паниковать, когда футболисту исполняется 30 лет, но я чувствую себя молодым. Из последних 48 матчей я пропустил лишь один, и то из-за дисквалификации".

В текущем сезоне Фабрегас провел за Челси 13 матчей в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.