Англия

Полузащитник Челси Данни Дринкуотер надеется принять участие в домашнем матче Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

Дринкуотер родился в Манчестере и до 2012-го года числился игроком Манчестер Юнайтед, хотя так и ни разу не сыграл за первую команду "красных дьяволов".

Покинув Юнайтед, полузащитник присоединился к Лестер Сити, с которым по итогам сезона 2015/16 выиграл Премьер-лигу, а прошлым летом перебрался в Челси.

В воскресенье у Дринкуотера будет очередная возможность встретиться с клубом, фанатом которого он был в детстве, когда Манчестер Юнайтед приедет на Стэмфорд Бридж.

"Да, большинство в моей семье болеет за Манчестер Юнайтед, но это никак не влияет на мое отношение к матчу, и всякий раз, когда я играю против них, я хочу их обыграть", – сказал Дринкуотер.

"Моя семья может болеть за Юнайтед, но я уверен, что в выходные все они поддержат Челси".

"Я хорошо себя чувствую и успешно набираю форму. Я должен верить в план тренера, и вне зависимости от того, сыграю я в воскресенье или нет, важнее всего, чтобы мы добились результата".

Из-за травм Дринкуотеру удалось дебютировать за Челси лишь в конце октября в матче Кубка Лиги против Эвертона, и с тех пор он принял участие еще в двух матчах — против Борнмута в Премьер-лиге и против Ромы в Лиге чемпионов.

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