Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте признался, что он уважает работу менеджера Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо, но требует от португальца того же.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретятся Челси и Манчестер Юнайтед, между главными тренерами которых Антонио Конте и Жозе Моуриньо неоднократно возникали перепалки.

Тем не менее, Конте не придает значения своим отношениям с португальцем.

"Отношения между тренерами не имеют никакого значения. Он соперник для меня, а я соперник для него. Так же будет и после матча", — сказал Конте.

"Мы должны уважать работу, которую проделывает другой тренер. Я уважаю его работу, а он должен уважать мою. На этом все".

После десяти туров Челси набрал 19 очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ, а Манчестер Юнайтед с 23 очками расположился на втором месте.

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