Главный тренер Челси Антонио Конте признался, что он уважает работу менеджера Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо, но требует от португальца того же.
Жозе Моуриньо и Антонио Конте, Getty Images
03 ноября 2017, 23:57
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретятся Челси и Манчестер Юнайтед, между главными тренерами которых Антонио Конте и Жозе Моуриньо неоднократно возникали перепалки.
Тем не менее, Конте не придает значения своим отношениям с португальцем.
"Отношения между тренерами не имеют никакого значения. Он соперник для меня, а я соперник для него. Так же будет и после матча", — сказал Конте.
"Мы должны уважать работу, которую проделывает другой тренер. Я уважаю его работу, а он должен уважать мою. На этом все".
После десяти туров Челси набрал 19 очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ, а Манчестер Юнайтед с 23 очками расположился на втором месте.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.