Англия

Football.ua представляет превью субботних матчей 11-го тура английской Премьер-лиги.

Сток Сити — Лестер

Суббота, 14:30, Сток-он-Трент, Бет365 Стэдиум. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Сток Сити: Батленд – Зума, Инди, Виммер – Диуф, Аллен, Флетчер, Питерс – Шакири, Собхи – Чупо-Мотинг.

Лестер: Шмайхель – Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс – Марез, Ндиди, Иборра, Чилвелл – Грей, Варди.

Не сыграют: Айрлэнд, Камерон — Джеймс, Хут

Под вопросом: Джонсон, Инди, Крауч, Шоукросс — Чилвелл

Бомбардиры: Диуф, 3 – Варди, 6.

Судья: Бобби Мадли

Открываться программа 11-го тура АПЛ будет встречей Стока и Лестера в Сток-он-Трент. "Гончары" показывают очень нестабильную игру. После выездного краха на Этихаде, подопечные Марка Хьюза умудрились в родных стенах уступить Борнмуту. Впрочем, в последнем туре была добыта победа над Уотфордом Марку Силвы. Португальский наставник сколотил весьма крепкую команду, которая составляет огромные трудности даже топ-6 команд английского футбола, поэтому три пункта в такой встрече — очень хороший результат.

Лестер пережил перестановки на тренерском мостике и, кажется, снова оживает. Поклонники в очередной раз могут видеть тот отчаянный и единый коллектив, который брал чемпионство. Только вот теперь соперники смотрятся намного серьезней. Тренеры у "лисов" меняются, а рисунок игры остается тем же — разящие контрвыпады Лестера по-прежнему вселяют страх в игроков обороны соперника.

Интересные факты:

Сток Сити никогда не побеждали Лестер дома в Премьер-лиге (Н2 П1).

Лестер (41,0%) и Сток (37,8%) имеют третий и второй самые низкие показатели владения мячом в АПЛ в этом сезоне.

Джейми Варди забил в трех своих последних четырех матчах АПЛ против Стока (три мяча).

Тренеры говорят:

Марк Хьюз, Сток Сити: "Они собираются приехать сюда, чувствуя себя позитивно с новым менеджером, но мы знаем, что мы должны сделать для победы".

Клод Пюэль, Лестер: "Это эволюция, а не революция. Мы не можем изменить все за несколько дней. Важно продолжать нашу работу".

прогноз 1:2

Хаддерсфилд — Вест Бромвич

Суббота, 17:00, Хаддерсфилд, Джон Смит.

Ориентировочные составы:

Хаддерсфилд: Лессль – Смит, Шиндлер, Занка, Леве – Хогг, Уиллиамс – Качунга, Инс, Муй – Депуатр.

Вест Бром: Фостер – Маколи, Хегази, Эванс – Ньом, Ливермор, Крыховяк, Барри, Гиббс – Родригес, Рондон.

Не сыграют: Станкович, Палмер, Хефеле, Биллинг — Мориссон, Доусон

Под вопросом: ван Ла Парра — Бурк

Бомбардиры: Депуатр, 2 – Родригес, 2.

Судья: Роджер Ист

Подопечные Тони Пьюлиса после домашнего поражения от Манчестер Сити отправятся в Хаддерсфилд, где будут противостоять одноименной команде. "Терьеры" в прошлом туре без шансов уступили Ливерпулю. Впрочем, последний домашний матч Хаддерсфилда закончился историческим триумфом над Манчестер Юнайтед, поэтому Давид Вагнер вполне может рассчитывать на результат в этой встрече.

Вест Бромвич проповедует достаточно прагматичный стиль футбола, а хозяева данного поединка результативностью не блещут, поэтому рассчитывать на большое количество голов не стоит. Предположим, что соперники смогут обменяться голами в достаточно вязкой игре, сопровождаемой множеством единоборств.

Интересные факты:

Это будет первая встреча в лиге между этими командами с 2000/01 года.

Вест Бромвич Альбион набрал столько же очков после 10 матчей в Премьер-лиге, как и в прошлом сезоне (10). Тогда они закончили сезон на 10-м месте.

Тренеры говорят:

Давид Вагнер, Хаддерсфилд: "Мы должны быть смелыми, как мы можем и упорно трудиться, чтобы победить их. Наши болельщики помогали нам и тоже самое будет в субботу."

Тони Пьюлис, Вест Бромвич: "Приехать в Хаддерсфилд — это сравнимо с игрой в финале кубка. Они все хлопают. Там невероятная атмосфера.

прогноз 1:1

Ньюкасл — Борнмут

Суббота, 17:00, Ньюкасл, Сент-Джеймс Парк.

Ориентировочные составы:

Ньюкасл: Эллиот – Йедлин, Лассельс, Лежен, Манкильо – Перес, Ритчи, Хейден, Шелви, Атсу – Хоселу.

Борнмут: Бегович – А. Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниэлс – Фрэйзер, Л. Кук, Сермен, Пью – Кинг, Дефо.

Не сыграют: Мерино — Федеричи, Мингс, Б. Смит, Станислас, Афобе

Под вопросом: Дамметт — Фрэйзер, Кинг

Бомбардиры: Хоселу, 2 – Сермен, 2.

Судья: Пол Тирни

А в поединке на Сент-Джеймс парк можно будет увидеть противостояние девятой команды первой и второй половины турнирной таблицы. "Сороки" достаточно убедительно смотрятся в родных стенах, что вовсе не скажешь о выездных похождениях Борнмута. Подопечные Эдди Хау до сих пор не могут вернуть себе игру прошлого сезона. Впрочем, "вишенки" и тогда особыми результатами на выезде не блистали. Рафа Бенитес же дает результат, который от него ждут, но предела ожиданий испанский специалист еще явно не достиг.

Видится, что Ньюкасл сможет забить быстрый гол, от которого и будет вести игру. Предположим, что подопечным Рафы Бенитеса удастся добыть уверенную победу.

Интересные факты:

Это только третья встреча в АПЛ между этими командами, каждая из которых ранее выигрывала по одному матчу в 2015/16 году.

Рафа Бенитес сумел провести пять домашних матчей АПЛ у руля Ньюкасла в субботу и выиграл все пять. В целом, он проиграл только один из своих последних 58 домашних матчей АПЛ в субботу (В47 Н10).

Тренеры говорят:

Рафа Бенитес, Ньюкасл: "Мы намного лучше, чем ожидали люди. Мы должны совершенствовать игру каждую неделю".

Эдди Хау, Борнмут: "На данный момент мы забили только шесть мячей, и этого недостаточно. Это о команде, а не о человеке. Нам нужно вернуть нашу результативность".

прогноз 2:0

Саутгемптон — Бернли

Суббота, 17:00, Саутгемптон, Сэнт-Мери.

Ориентировочные составы:

Саутгемптон: Форстер – Седрик, Худт, ван Дейк, Бертранд – Тадич, Ромеу, Дэвис, Уорд-Праус, Буфал – Габбьядини.

Бернли: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд – Брэди, Дефур, Корк, Гудмундссон – Хендрик – Воукс.

Не сыграют: Пье, Лемина — Хитон, Уолтерс

Под вопросом: ... — Марни, Вуд.

Бомбардиры: Габбьядини, 3 – Вуд, 3.

Судья: Ли Проберт

Привычно "домашняя" команда по итогам прошлого сезона, показывающая крайне убедительную игру на выезде в этом, отправится на Сент-Мэри, где будет сражаться с Саутгемптоном. "Святые", кстати, создают достаточно много моментов, но их подводит реализация. В таких случаях, как правило, наступает момент, когда команду прорывает. Кто же попадет под "горячую руку" команды Маурисио Пеллегрино?

Отметим, что на игру гостей может оказать влияние информация, которая связывает многолетнего наставника "бордовых" с Эвертоном. Впрочем, верится, что Шон Дайч сможет правильно настроить свою команду и отвлечь ее от внешних факторов. Сделаем достаточно смелый прогноз: Саутгемптон одержит победу в результативном поединке.

Интересные факты:

Саутгемптон выиграл свои последние четыре домашних матча против Бернли во всех соревнованиях.

Семь из восьми голов, забитых в матчах АПЛ между этими командами, пришлись на второй тайм.

Тренеры говорят:

Маурисио Пеллегрино, Саутгемптон: "Бернли — команда, которой удобно, когда они не контролируют мяч, поэтому мы должны быть терпеливыми и умными, чтобы правильно оценивать ситуацию».

Шон Дайч, Бернли: "Седьмое место — это хорошее начало, но мы все еще знаем, что турнирный путь АПЛ очень сложный, и мы не принимаем ничего, как должное".

прогноз 3:2

Суонси — Брайтон

Суббота, 17:00, Суонси, Либерти Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Суонси: Фабиански – Фернандес, Моусон, Хорн – Нотон, Фер, Ки, Кэрролл, Клукас – Айю, Абрахам.

Брайтон: Райан – Бруно, Данк, Даффи, Бонг – Нокар, Стивенс, Преппер, Искьердо – Гросс, Мюррей.

Не сыграют: Бартли, Ольссон, Санчеш, Бони — Сидвелл.

Под вопросом: Ранхель, Бриттон — Кайал, Болдок.

Бомбардиры: Абрахам, 4 – Мюррей, 3.

Судья: Майк Дин

Этот поединок является для валлийцев тем, в котором они обязаны набирать очки. Если не с Брайтоном, то где же брать вожделенные пункты? Подопечные Пола Клемента находятся не в лучшем положении, а еще и потеряли некоторых игроков основы. Брайтон, в свою очередь, чувствует себя достаточно уверенно, не проиграв три последних встречи. В целом, ни одна из команд на легкий поединок рассчитывать не может.

Предположим равную и осторожную игру, в которой все может решить один гол. Видится, что единственный точный удар удастся нанести именно гостям, поэтому и предположим их минимальную победу.

Интересные факты:

Брайтон проиграл четыре из своих последних пяти встреч против Суонси во всех соревнованиях (Н1).

Тэмми Абрахам непосредственно участвовал в 71% голов Суонси в этом сезоне (4 гола, 1 голевая передача) — самый высокий показатель в дивизионе.

Тренеры говорят:

Пол Клемент, Суонси: "Мы хотим иметь 20 очков, по крайней мере, к середине сезона. У нас есть девять игр, поэтому нам нужно выиграть четыре из них».

Крис Хьютон, Брайтон: "Это приятное чувство [три игры без поражений], но это может измениться. Мы должны бороться за каждый результат".

прогноз 0:1

Вест Хэм — Ливерпуль

Суббота, 19:30, Лондон, Олимпийский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Вест Хэм: Харт – Куяте, Огбонна, Райс – Кресвелл, Лансини, Нобл, Обьянг, Фернандес — Айю, Кэролл.

Ливерпуль: Миньоле – Гомес, Матип, Клаван, Морено – Джан, Хендерсон, Милнер – Салах, Фирмино, Старридж.

Не сыграют: Коллинс, Байрам, Антонио, Сабалета — Лаллана, Богдан, Клайн, Коутиньо

Под вопросом: Рид, Фонте — Мане, Вейналдум, Ловрен

Бомбардиры: Чичарито, 4 – Салах, 5.

Судья: Нил Суорбрик

Последний выездной поединок закончился для Юргена Клоппа и Ко позорным поражением на Уэмбли. "Шпоры" смогли ответить реактивным "красным" отличным темпом и показали блестящую реализацию. После этого Ливерпуль ждали две не самых сложных встречи. В национальном первенстве против Хаддерсфилда, а в Лиге чемпионов — против Марибора. Оба матча были выиграны, а максимальные скорости так и не включены.

"Молотки" не могут порадовать своих поклонников регулярными позитивными результатами, а над головой Славена Билича сгущаются тучи. Впрочем, место имеет "лучик солнца" — Вест Хэм выдал шикарную игру в кубке и огорчил Тоттенхэм. Главный вывод из этого: "молотки" могут собраться и дать бой любому сопернику в отдельно взятой игре. Поэтому предположим, что в первом тайме команды обменяются голами, а во втором — Ливерпуль сможет нанести решающий удар и удержать свои ворота в неприкосновенности.

Интересные факты:

Все 41 гол Чичарито в АПЛ были забиты из штрафной площади; только Тим Кэхилл (56) имеет более высокий 100-процентный показатель.

Филиппе Коутиньо имеет три гола и три голевые передачи в последних пяти матчах против Вест Хэма во всех соревнованиях.

Тренеры говорят:

Славен Билич, Вест Хэм: "Каждый раз, когда у вас есть мяч для быстрого перехода в атаку, вы знаете, что у вас есть шанс. Это наш план на игру".

Юрген Клопп, Ливерпуль: "Они были действительно хороши против Тоттенхэма[в Кубке Карабао]. Мы их очень уважаем. Они будут очень мотивированы".

прогноз 1:2

Андросян Артем, Football.ua

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