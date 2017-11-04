Англия

Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан может перейти в Манчестер Сити.

Футболист сборной Германии имеет действующий контракт с Ливерпулем лишь до лета 2018 года и может стать свободным агентом.

В услугах игрока уже длительное время проявляет заинтересованность туринский Ювентус, а также мюнхенская Бавария.

Теперь же к этим клубам присоединился и Манчестер Сити.

По информации Calciomercato, "горожане" могут перебить предложенный Ювентусом личный контракт футболисту. Туринцы готовы платить Джану 4,5 млн евро в год после вычета налогов.

Отметим, что Джана не может договориться с Ливерпулем по новому контракту из-за отказа мерсисайдцев вписывать в него сумму отступных.

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