Англия

Нападающий Челси Альваро Мората рассказал о том, что летом имел другие варианты для продолжения карьеры.

Испанский бомбардир признался, что у него была возможность перейти в Манчестер Юнайтед, однако он не сожалеет, что выбрал Лондон.

"У меня был шанс перейти в Манчестер Юнайтед. Были предложения и от других клубов Премьер-лиги", — сказал Мората.

"Однако Челси продемонстрировал, что действительно хочет приобрести меня".

"Важно то, что теперь я являюсь частью этой команды и очень счастлив. Пришло время сражаться за синюю футболку. Я хочу демонстрировать хороший футбол и побеждать вместе с Челси".

Ранее Мората рассказал, что чувствует себя форвардом номер 1 в составе "синих".