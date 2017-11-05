В матче 11-го тура чемпионата Англии между Челси и МЮ фаворитом у букмекеров выглядят "синие".
getty images
05 ноября 2017, 12:00
На Стэмфорд Бридж состоится поединок второй и четвертой командой чемпионата. И, несмотря на то, что МЮ находится выше в таблице, букмекеры считают фаворитами противостояния, хоть и не явными, Челси.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
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Событие/Букмекерская контора
|
bwin
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William Hill
|
Bet365
|
PariMatch
|
Победа Челси
|
2,45
|2,5
|2,5
|2.48
|
Ничья
|
3,2
|3,2
|3,2
|3.2
|
Победа МЮ
|
3
|3,1
|3,2
|3.15
|
Обе забьют
|
1,95
|1,95
|1,95
|1.95
Поединок начнется в 18:30 по Киеву.
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