На Стэмфорд Бридж состоится поединок второй и четвертой командой чемпионата. И, несмотря на то, что МЮ находится выше в таблице, букмекеры считают фаворитами противостояния, хоть и не явными, Челси.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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William Hill

Bet365

PariMatch

Победа Челси

2,45

 2,5 2,5 2.48

Ничья

3,2

 3,2 3,2 3.2

Победа МЮ

3

 3,1 3,2 3.15

Обе забьют

1,95

 1,95 1,95 1.95

Поединок начнется в 18:30 по Киеву. 

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