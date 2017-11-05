Англия

В матче 11-го тура чемпионата Англии между Челси и МЮ фаворитом у букмекеров выглядят "синие".

На Стэмфорд Бридж состоится поединок второй и четвертой командой чемпионата. И, несмотря на то, что МЮ находится выше в таблице, букмекеры считают фаворитами противостояния, хоть и не явными, Челси.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Челси 2,45 2,5 2,5 2.48 Ничья 3,2 3,2 3,2 3.2 Победа МЮ 3 3,1 3,2 3.15 Обе забьют 1,95 1,95 1,95 1.95

Поединок начнется в 18:30 по Киеву.