Победа Кристал Пэлас принесет большой выигрыш тем, кто на них поставит.
getty images
05 ноября 2017, 11:30
Тоттенхэм в прошлом туре проиграл Манчестер Юнайтед и в этом захочет вернуться на победную тропу в чемпионате Англии.
Соперник подвернулся очень хороший для этих целей — худшая команда чемпионата. Кристал Пэлас начал сезон с 7 кряду поражений, после чего выиграл у Челси, сыграл вничью с Вест Ъэмом и вновь проиграл Ньюкаслу.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор, которые несомненным фаворитом называют команду Маурисио Почеттино.
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Событие/Букмекерская контора
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Победа Тоттенхэма
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1,26
|1,29
|1,28
|1,28
|
Ничья
|
6
|5,5
|6
|5,8
|
Победа Кристал Пэлас
|
11
|12
|12
|12
|
Обе забьют
|
1,9
|1,73
|1,9
|1,81
Поединок начнется в 18:30 по Киеву.
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