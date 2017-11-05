Тоттенхэм в прошлом туре проиграл Манчестер Юнайтед и в этом захочет вернуться на победную тропу в чемпионате Англии.

Соперник подвернулся очень хороший для этих целей — худшая команда чемпионата. Кристал Пэлас начал сезон с 7 кряду поражений, после чего выиграл у Челси, сыграл вничью с Вест Ъэмом и вновь проиграл Ньюкаслу.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор, которые несомненным фаворитом называют команду Маурисио Почеттино.

Событие/Букмекерская контора

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Победа Тоттенхэма

1,26

 1,29 1,28 1,28

Ничья

6

 5,5 6 5,8

Победа Кристал Пэлас

11

 12 12 12

Обе забьют

1,9

 1,73 1,9 1,81

Поединок начнется в 18:30 по Киеву. 

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