Англия

Победа Кристал Пэлас принесет большой выигрыш тем, кто на них поставит.

Тоттенхэм в прошлом туре проиграл Манчестер Юнайтед и в этом захочет вернуться на победную тропу в чемпионате Англии.

Соперник подвернулся очень хороший для этих целей — худшая команда чемпионата. Кристал Пэлас начал сезон с 7 кряду поражений, после чего выиграл у Челси, сыграл вничью с Вест Ъэмом и вновь проиграл Ньюкаслу.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор, которые несомненным фаворитом называют команду Маурисио Почеттино.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Тоттенхэма 1,26 1,29 1,28 1,28 Ничья 6 5,5 6 5,8 Победа Кристал Пэлас 11 12 12 12 Обе забьют 1,9 1,73 1,9 1,81

Поединок начнется в 18:30 по Киеву.