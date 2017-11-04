Лестер дважды по ходу матча выходил вперед, однако каждый раз Сток Сити находил в себе силы отыграться.

Окончательный счет в матче установил нападающий хозяев Питер Крауч, который забил очередной мяч ударом головой.

Сток Сити – Лестер 2:2

Голы: Шакири, 39, Крауч, 73 – Иборра, 33, Марез 60

Сток Сити: Батленд – Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума – Аллен, Флетчер – Шакири, Собхи (Крауч, 69), Чупо-Мотинг – Диуф (Берахино, 86).

Лестер: Шмейхель – Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр – Марез, Ндиди, Иборра (Кинг, 66), Грэй (Олбрайтон, 80) – Окадзаки (Ихеаначо, 58), Варди.