В поединке 11 тура АПЛ Лестер на выезде поделил очки со Сток Сити.
Джо Аллен против Келечи Ихеаначо, Getty Images
04 ноября 2017, 16:52
Лестер дважды по ходу матча выходил вперед, однако каждый раз Сток Сити находил в себе силы отыграться.
Окончательный счет в матче установил нападающий хозяев Питер Крауч, который забил очередной мяч ударом головой.
Сток Сити – Лестер 2:2
Голы: Шакири, 39, Крауч, 73 – Иборра, 33, Марез 60
Сток Сити: Батленд – Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума – Аллен, Флетчер – Шакири, Собхи (Крауч, 69), Чупо-Мотинг – Диуф (Берахино, 86).
Лестер: Шмейхель – Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр – Марез, Ндиди, Иборра (Кинг, 66), Грэй (Олбрайтон, 80) – Окадзаки (Ихеаначо, 58), Варди.