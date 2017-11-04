Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что чилийский нападающий останется в составе "канониров" как минимум до лета.

В последнее время в английской прессе активно ходят слухи о том, что в зимнее трансферное окно Алексис Санчес пополнит ряды Манчестер Сити.

Тем не менее, с этой информацией не согласен главный тренер Арсенала Арсен Венгер.

"Вы говорите, что все полагают, будто в январе Алексис станет игроком Сити", — начал французский специалист.

"Я – один из тех, кто не верит, что он уйдет".

"Сити должны определиться, нужен ли им Алексис. Одно я знаю точно – он нужен нам здесь".

"Был ли Санчес близок к Сити? Нет. В конце концов важно, чтобы игрок выкладывался на полную в том клубе, в котором он играет", — подытожил Венгер.

В нынешнем сезоне Алексис Санчес отличился 1 голом и 3 результативными передачами в 7 матчах АПЛ.