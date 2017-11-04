Представляем вашему вниманию обзор матча 11 тура АПЛ между Сток Сити и Лестером.
Питер Крауч устанавливает окончательный счет в матче, Getty Images
04 ноября 2017, 17:57
В результативном и интересном поединке против Лестера Сток Сити сумел дважды отыграться, в итоге завоевав 1 очко.
Сток Сити – Лестер 2:2
Голы: Шакири, 39, Крауч, 73 – Иборра, 33, Марез 60
Сток Сити: Батленд – Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума – Аллен, Флетчер – Шакири, Собхи (Крауч, 69), Чупо-Мотинг – Диуф (Берахино, 86).
Лестер: Шмейхель – Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр – Марез, Ндиди, Иборра (Кинг, 66), Грэй (Олбрайтон, 80) – Окадзаки (Ихеаначо, 58), Варди.