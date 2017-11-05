Англия

Football.ua представляет превью воскресных матчей 11-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм — Кристал Пэлас

Воскресенье, 14:00, Лондон, Уэмбли. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Ворм — Дайер, Санчес, Вертонген – Орье, Сиссоко, Уинкс, Роуз – Эриксен, Алли – Кейн.

Кристал Пэлас: Сперони – Уорд, Данн, Томкинс, Фосу-Менса – Лофтус-Чик, Кабай, Миливоевич, Шлупп – Таунсенд, Заа.

Не сыграют: Ваньяма, Альдервейрельд, Льорис — Уикэм, Бентеке, Ли.

Под вопросом: Ламела — Сако, ван Аанхолт, Макартур.

Бомбардиры: Кейн, 8 – Заа, 2.

Судья: Кевин Френд

Посреди недели "шпоры" уверенно одолели мадридский Реал, обозначив свои притязания на длинный турнирный путь в Лиге чемпионов. В чемпионате же дела обстоят тоже весьма неплохо. Если бы не минимальное поражение от Манчестер Юнайтед, то можно было бы говорить о погоне за Манчестер Сити. А так, первоочередная цель — команда Жозе Моуриньо, которая, кстати, в этом туре отправится в гости к Челси. Есть перспектива у команды Маурисио Почеттино сравняться с "красными дьяволами" по очкам.

Кристал Пэлас рекордно плохо начал эту кампанию, но сейчас начал наконец-то показывать зубы. В большей мере, это связано с возвращением Вилфрида Заа, который помимо привычной активности, совершает и результативные действия. Впрочем, выезд на Уэмбли выглядит для "орлов" малоперспективным. Маурисио Почеттино, конечно же, прибегнет к ротации после тяжелого матча в Лиге чемпионов, но это хозяевам помешать не должно. Предположим минимальную победу Тоттенхэма.

Интересные факты:

Тоттенхэм выиграл каждый из своих последних четырех матчей в Премьер-лиге против Кристал Пэлас, уступив только один раз со счетом 1:2 в январе 2015 на Селхерст Парк.

В 2017 году только Ливерпуль и Тоттенхэм (13) набрали больше очков против «большой шестерки», чем Кристалл Пэлас (12).

Тренеры говорят:

Маурисио Почеттино, Тоттенхэм: "Мы должны быть сосредоточены, должны использовать результат [в среду], чтобы укрепить нашу уверенность".

Рой Ходжсон, Кристал Пэлас: "У них есть исключительный центральный нападающий, который забивает почти каждым ударом, но это не команда одного человека".

прогноз 1:0

Эвертон — Уотфорд

Воскресенье, 18:30, Ливерпуль, Гудисон Парк.

Ориентировочные составы:

Эвертон: Пикфорд – Кенни, Кин, Ягелка, Бейнс – Шнейдерлен, Гуйе – Леннон, Сигурдссон, Кальверт-Льюин – Руни.

Уотфорд: Гомес – Фемения, Кабаселе, Мариаппа, Бритос, Холебас – Дукуре, Клеверли – Карильо, Ришарлисон, Грей.

Не сыграют: Маккарти, Фунес-Мори, Баркли, Коулман, Боласи, Мартина — Хобан, Кэткарт, Чалоба, Саксэсс, Дини

Под вопросом: Кин — Перейра, Предль, Кабул

Бомбардиры: Руни, 4 – Дукуре, 4.

Судья: Грэм Скотт

Тонущему Эвертону предстоит в родных стенах помериться силами с Уотфордом Марку Силвы, который в этом сезоне показывает качественный футбол и может составить проблемы абсолютно любой команде. В середине турнирной таблицы наблюдается очень высокая плотность, поэтому победа в этом матче может подвинуть "шершней" впритирку к топ-5. Отличная мотивация для Уотфорда, который проиграл две последних встречи и намерен реабилитироваться...

... А вот Эвертон, конечно, будет против. Два поражения команды Марку Силвы могут лишь вызвать улыбку на лице поклонников "ирисок". Хотя им, наверное, сейчас не до смеха... Последний раз Эвертон побеждал еще в сентябре. Пришедшие новички по-прежнему не оправдывают возложенные на них ожидания. Наверное, команде Дэвида Ансворта уже нечего терять, ведь ниже только Кристал Пэлас. Нужно выходить и вырывать очки в каждом матче, поэтому предположим ничейный результат в этой встрече.

Интересные факты:

Эвертон проиграл только одну из восьми встреч в АПЛ против Уотфордом (В5 Н2).

Уотфорд набрал только один балл за свои 10 предыдущих визитов в лиге на Гудисон Парк (В0 Н1 П9).

"Шершни" забили 52% своих ударов в створ ворот в этом сезоне (15/29).

У Ришарлисона больше прикосновений к мячу в чужой штрафной, чем у любого другого игрока АПЛ в этом сезоне (74).

Тренеры говорят:

Дэвид Ансворт, Эвертон: "Воскресенье — это огромная игра для клуба. Это отличная возможность вернуться на победный путь".

Марку Силва, Уотфорд: "Это сложная игра для обеих команд. Они попытаются изменить свою ситуацию, но мы тоже проиграли два матча, поэтому попытаемся реабилитироваться".

прогноз 1:1

Андросян Артем, Football.ua

Анонсы матчей Манчестер Сити — Арсенал и Челси — Манчестер Юнайтед доступны в отдельных материалах.

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