Англия

Football.ua представляет анонс матча 11-го тура Премьер-лиги между Манчестер Сити и Арсеналом.

Манчестер Сити — Арсенал

Воскресенье, 16:15, Манчестер, Этихад Стэдиум. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф – де Брюйне, Фернандиньо, Д. Силва – Стерлинг, Сане – Жезус.

Арсенал: Чех – Косельны, Мертезакер, Монреаль – Бельерин, Джака, Рэмси, Колашинац – Санчес, Озил – Ляказетт.

Не сыграют: Менди, Компани — Касорла, Мустафи, Уэлбек.

Под вопросом: ... — Чеймберс, Колашинац, Оспина.

Бомбардиры: Агуэро, 7 — Ляказетт, 5.

Судья: Майкл Оливер

Сможет ли Арсенал остановить Манчестер Сити? Таков главный вопрос одиннадцатого тура. Команда Пепа Гвардиолы показывает шикарный футбол и добывает победу за победой. Уже сейчас "горожане" имеют отрыв в пять пунктов от второй строчки. Впрочем, как мы знаем, такая дистанция в АПЛ преодолевается за несколько туров. Все восхищены игрой Манчестер Сити, но, очевидно, что весь чемпионат на таком уровне они не отыграют. В какой-то момент мяч у "горожан" станет "ходить" медленнее и тогда возникнут проблемы с командами, которые подопечные Гвардиолы, в данный момент, просто бы не заметили.

Манчестер Сити уже доказал в очных встречах свои серьезнейшие претензии на титул. Но если глянуть на те матчи, то дикий восторг немного стихает. Был обыгран Челси, который не успел восстановиться после тяжелого выезда в Мадрид. А еще Ливерпуль, который подвел Садио Мане, оставив команду в меньшинстве. Никто не преуменьшает достоинств "горожан" — вероятно, на сию секунду, это одна из лучших команд мира, но и они не смогут пройти сезон без спадов.

"Канониры", кажется, набрали форму и вернулись в борьбу за наивысшие позиции. Если не брать в расчет выездное поражение от Уотфорда, то "полет" у Алексиса Санчеса и Ко вполне нормальный. Перед матчем Арсен Венгер намекнул на то, что Арсенал не поедет на Этихад отсиживаться в обороне, а будет атаковать. Хочется верить французу на слово, ведь при таком раскладе поединок имеет все шансы стать украшением тура и всего сезона в целом. Под вопросом находится участие в матче Сеяда Колашинаца. Босниец в последних матчах отлично действовал на своем фланге и очень бы пригодился "канонирам".

Обратим внимание на то, что в еврокубках Арсенал толком не играет. Лига Европы стала турниром для резерва "канониров", поэтому основная обойма будет в отличном тонусе. Манчестер Сити, в свою очередь, пережил тяжелый выезд в Неаполь. Если Арсен Венгер не соврал, то мы увидим много голов, а наиболее вероятным видится результативная ничья.

Интересные факты:

Манчестер Сити выиграл только один из своих последних девяти матчей против Арсенала во всех соревнованиях (Н4 П4).

Тео Уолкотт забил больше голов на Этихаде, чем любой другой игрок Арсенала (3).

Серхио Агуэро забил пять мячей в последних семи матчах за Манчестер Сити против Арсенала во всех соревнованиях.

Тренеры говорят:

Пеп Гвардиола, Манчестер Сити: "Это сложно. Надеюсь, мы хорошо восстановимся после Наполи и сделаем шоу для наших болельщиков. Главное — сыграть хорошо и добыть результат."

Арсен Венгер, Арсенал: "Мы хотим хорошо защищаться, но нельзя сосредоточиться только на обороне. Лучшим способом защиты, иногда, является атака".

прогноз 2:2

Андросян Артем, Football.ua

На Football.ua будет доступна текстовая трансляция этого поединка.

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