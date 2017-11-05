Англия

Football.ua представляет анонс матча 11-го тура Премьер-лиги между Челси и Манчестер Юнайтед.

Челси — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 18:30, Лондон, Стэмфорд Бридж. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочные составы:

Челси: Куртуа – Рюдигер, Луис, Кэхилл – Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Алонсо – Педро, Азар – Мората.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Байи, Смоллинг, Джонс — Валенсия, Матич, Эррера, Янг — Мхитарян — Рашфорд, Лукаку.

Не сыграют: Мозес — Ибрагимович, Феллаини

Под вопросом: Канте, Аспиликуэта — Каррик, Погба, Рохо, Лингард

Бомбардиры: Мората, 6 – Лукаку, 7.

Судья: Энтони Тэйлор

Одним из центральных поединков одиннадцатого тура АПЛ по праву станет встреча Челси и Манчестер Юнайтед. Лондонцы среди недели потратили много сил и эмоций, но, к сожалению для них самих, результата не достигли. Более того, разгромное поражение от Ромы может плохо повлиять на мораль команды. Нет сомнений, что Антонио Конте один из лучших мотиваторов в мире — итальянец сделает все, что необходимо, чтобы "синие" вышли на встречу без мыслей о посторонних вещах.

Если "пенсионеры" не хотят, как минимум на время, выпадать из чемпионской гонки, то нужно побеждать сегодняшнего противника. Уже сейчас отрыв от Манчестер Сити составляет девять пунктов, что, впрочем, в реалиях АПЛ еще не приговор. Кроме того, эта победа даст отличный эмоциональный толчок для дальнейших успехов. Достаточно было сказано о потребностях Челси. В этот раз им будет противостоять Жозе Моуриньо. Португальцу абсолютно плевать на нужды оппонентов. У португальца есть одна цель — побеждать. Побеждать любой ценой...

В прошлом туре манкунианцы добыли важнейшую викторию над Тоттенхэмом. После не самого удачного первого тайма, "красные дьяволы" включили дополнительные обороты, а суперсаб Мартиаль нанес решающий удар. И снова манкунианцы обсуждались лишь в позитивном ключе. "Особенный" подвергся критике за "автобус" в матче с Ливерпулем, отвратную игру против Бенфики и поражение от Хаддерсфилда (тут можно пенять лишь на собственные ошибки с шведским акцентом). Но не все понимают, что португальский наставник имел в своем распоряжении лишь двух центральных полузащитников. А эта позиция при быстрых переходах в атаку имеет очень большой вес. Неманья Матич и Андер Эррера с виду, конечно, люди выносливые, но не настолько же... Брать в расчет Скотта Мактоминея не хочется, ведь маловато опыта еще у юноши. Стоит сказать, что Андер Эррера сыграл против Бенфики чуть более двадцати минут. Нет сомнений — баск отдыхал перед ключевым противостоянием этой встречи против Эдена Азара.

Еще одним объектом критики стал Генрих Мхитарян. Полузащитник больше не "возит" соперников и не отдает по две голевых передачи за матч. Объяснением этому (кроме того, что два ассиста за игру в АПЛ — это много) видится отсутствие Поля Погба. Француз отлично связывал атаку и оборону и всегда мог в одиночку протащить мяч к чужим воротам. Сейчас эти обязанности ложатся на плечи армянина, а он, как можно видеть, не справляется на всех направлениях сразу.

Манчестер Юнайтед будет иметь больше сил перед данной встречей и Жозе Моуриньо, непременно, постарается этим воспользоваться. Португалец сыграет в три защитника, стараясь продержать свои ворота на замке до заключительных тридцати минут игры. И тогда, скажется тонус команд, да и Антони Мартиаля никто не отменял. Впрочем, и Антони Конте стоит отдать должное. Итальянец множество раз переворачивал игру благодаря удачным заменам. Предположим минимальную победу "красных дьяволов".

Интересные факты:

Челси проиграл только один из последних 15 домашних матчей Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед» (В9 Н5).

Манчестер Юнайтед проиграл больше матчей (17) и пропустил больше голов (66) против Челси, чем против какой-либо другой команды в АПЛ

Манчестер Юнайтед имеет 21% от общего количества голов АПЛ, забитых в последние 10 минут матча в этом сезоне (10/47).

Тренеры говорят:

Жозе Моуриньо, Манчестер Юнайтед: "Это большой матч, большой соперник, один из главных матчей в стране, но с эмоциональной точки зрения это просто еще одна игра".

Антонио Конте, Челси: "Мы говорим о действительно хорошей команде, сильной физически, и это будет очень сложная игра".

прогноз 0:1

Андросян Артем, Football.ua

На Football.ua будет доступна текстовая трансляция этого поединка.

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