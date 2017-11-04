Как сообщает британское издание Sky Sports, центрбек Вест Хэма Жозе Фонте получил травму ноги.

Ожидается, что 33-летний португалец пропустит от двух до трех месяцев.

В текущем сезоне Фонте отыграл за "молотобойцев" восемь матчей в АПЛ, сумев сделать две результативные передачи. 

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