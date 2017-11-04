В Англии завершился ряд поединков 11 тура Премьер-лиги.
Райив ван Ла Парра празднует забитый гол, Getty Images
04 ноября 2017, 19:16
Хаддерсфилд – Вест Бромвич 1:0
Гол: ван Ла Парра, 44
Хаддерсфилд: Лессль – Йоргенсен, Мэлоун (Леве, 79), Хадерджонай, Шиндлер – Инс, Хогг, ван Ла Парра (Уильямс, 62), Муй, Качунга (Крэйни, 61) – Депуатр.
Вест Бромвич: Фостер – Хегази, Эванс, Гиббс, Маколи (Филлипс, 59) – Барри, Крыховяк (Макклейн, 59), Ливермор, Ньом, Родригес — Робсон-Кану (Рондон, 59)
Предупреждения: Шиндлер, Уильямс – Хегази, Ньом, Барри, Макклейн
Удаление: Шиндлер, 57
Суонси – Брайтон 0:1
Гол: Мюррей, 29
Суонси: Фабианьски – Моусон, Фернандес, Нотон, Фер – Клукас (Раутледж, 79), Кэрролл (Нарсинх, 59), Ки Сон Ен, Дайер – Айю (Макберни, 79), Абрахам
Брайтон: Райан – Даффи, Бонг, Сальтор, Данк – Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 85), Кнокерт, Искьердо (Марч, 66) – Мюррей (Хемед, 79).
Предупреждения: Фернандес, Клукас – Данк
Ньюкасл – Борнмут 0:1
Гол: Кук, 90
Ньюкасл: Эллиот – Ласселс (Кларк, 55), Манкильо, Йедлин, Лежен – Шелви, Ритчи, Хэйден, Атсу (Мерфи, 82) – Хоселу (Перес, 68), Гэйл.
Борнмут: Бегович – Фрэнсис, Дэниэлс, Аке, Кук – Артер, Серман, Пью, Айб (Дефо, 76) – Кинг, Уилсон (Смит, 75).
Предупреждения: Лежен, Шелви – Фрэнсис, Серман
Саутгемптон – Бернли 0:1
Гол: Воукс, 81
Саутгемптон: Форстер – ван Дейк, Бертран, Соареш, Йосида – Дэвис, Ромеу, Тадич (Лонг, 76), Буфаль (Уорд-Проуз, 90) – Редмонд, Габбьядини (Остин, 65).
Бернли: Поуп – Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми – Корк, Дефур, Хендрик (Барнс, 65), Гудмундссон, Брэйди – Вуд (Воукс, 65).