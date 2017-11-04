Англия

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм потерпел домашнее поражение от Ливерпуля со счетом 1:4.

В стартовый состав Ливерпуля вернулся Садио Мане, которому накануне главный тренер "красных" Юрген Клопп пророчил лишь выход на замену.

Именно сенегалец помог открыть счет в матче, прорвавшись со своей половины поля и откатив мяч под удар Салаху — 1:0. Еще через три минуты Матип удвоил преимущество Ливерпуля — после подачи углового Нобл чуть не срезал мяч в собственные ворота, но если здесь Харт справился, то в моменте с добиванием защитника Ливерпуля оказался бессильным.

В начале второго тайма Мануэль Лансини подарил надежду "молоткам", но уже через минуту Окслейд-Чемберлен восстановил преимущество гостей в два мяча, со второй попытки пробив Харта.

За 15 минут до конца основного времени Салах оформил дубль и установил окончательный счет в матче, нанеся сильный удар в дальний угол после еще одного ассиста Мане — 4:1.

Таким образом, Вест Хэм потерпел шестое поражение в сезоне и с девятью очками занимает 17-ю позицию, хотя может оказаться в зоне вылета по итогам тура. Команда Юргена Клоппа набрала 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Вест Хэм — Ливерпуль 1:4

Голы: Лансини, 55 — Салах, 21, 75, Матип, 24, Окслейд-Чемберлен, 56

Вест Хэм: Харт — Рид, Куяте, Огбонна - Фернандес (Кэрролл, 46), Обянг, Лансини, Нобл (Арнаутович, 62), Крессуэлл — Айю, Чичарито (Сахо, 73)

Ливерпуль: Миньоле — Гомес, Матип, Клаван, Морено — Окслейд-Чемберлен (Ловрен, 88), Джан, Вейналдум — Салах, Фирмино (Соланке, 88), Мане (Милнер, 77)

Предупреждения: Нобл, Рид, Лансини