Англия

Главный тренер "красных" Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в матче против Вест Хэма.

В рамках 11 тура АПЛ Ливерпуль на выезде уверенно разбил Вест Хэм со счетом 4:1.

После поединка мнением на счет игры своих подопечных поделился главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

"В поединке с Вест Хэмом мы задействовали контратакующий состав, который активно использовал скорость при переходе из обороны в атаку".

"Наши игроки смотрелись очень хорошо, команда сыграла великолепно".

"3:0, 3:0 и 4:1 – неделя выдалась удачной. Теперь самое время перевести дыхание".

"Отдельно хочется отметить Роберто Фирмино. Отыграть столь активно три матча подряд очень трудно, но ему удалось это", — цитирует Клоппа BBC.

После отчетного тура Ливерпуль укрепился на 6 позиции в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с Челси и Арсеналом, которые имеют в своем активе матч в запасе.