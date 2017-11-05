Англия

Главный тренер Халл Сити Леонид Слутский лишился доверия фанатов команды.

Неудачные результаты команды в нынешнем сезоне и текущее 20 место в турнирной таблице Чемпионшипа окончательно убили веру болельщиков "тигров" в тренерский талант Леонида Слуцкого.

Фанаты призывают российского специалиста уйти в отставку и уже запустили в социальных сетях хэштег #SlutskyОut.

Накануне Халл потерпел поражение от Шеффилд Юнайтед со счетом 1:4.

После данного поединка команда имеет в своем активе 16 очков в 16 матчах.

Последний раз "тигры" находились на столь низкой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа в 2010 году.

Ранее Слуцкий заявил, что готов уйти в отставку.